Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

47 dakika önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 484,17 puan ve yüzde 0,48 artarak 102.129,99 puana çıktı.

Borsa günü yükselişle tamamladı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 484,17 puan ve yüzde 0,48 artarak 102.129,99 puana çıktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:25 

Ekonomi
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