Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

1 saat önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 522,74 puan ve yüzde 0,51 artarak 102.494,03 puana yükseldi.

Borsa günü yükselişle tamamladı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 522,74 puan ve yüzde 0,51 artarak 102.494,03 puana yükseldi
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:25 

Ekonomi
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