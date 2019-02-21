Borsa günü yükselişle tamamladı
1 saat önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 522,74 puan ve yüzde 0,51 artarak 102.494,03 puana yükseldi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 522,74 puan ve yüzde 0,51 artarak 102.494,03 puana yükseldi
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:25
Bankacılık Sektörünün Mevduatı Arttı
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