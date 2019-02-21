Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

1 saat önce

Borsa, günü yüzde 0,51'lik yükselişle tamamladı.

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı, System.String[]
Borsa, günü yüzde 0,51'lik yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,51'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 522,74 puanlık artışla 102 bin 494 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,52, holding endeksi de yüzde 0,90 değer kazandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:31 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Başkan'ın İki Genci Dövdüğü Anlar Kameraya Yansıdı Afrin'de Bombalı Araçla Saldırı Düzenlendi! Ölü ve Yaralılar Var

İYİ Parti'den İstifa Eden 874 Kişi AK Parti'ye Geçti Alman Tatilciler Yunanistan ve İspanya Yerine Türkiye'yi Tercih Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 20:06:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yükselişle Tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]