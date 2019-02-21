Borsa Günü Yükselişle Tamamladı
1 saat önce
Borsa, günü yüzde 0,51'lik yükselişle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 0,51'lik yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,51'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 522,74 puanlık artışla 102 bin 494 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,52, holding endeksi de yüzde 0,90 değer kazandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:31 Kaynak: İHA
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