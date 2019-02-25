Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

23 dakika önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.144,36 puan ve yüzde 1,11 artarak 104.330,06 puana yükseldi.

Borsa günü yükselişle tamamladı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.144,36 puan ve yüzde 1,11 artarak 104.330,06 puana yükseldi
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:25 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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