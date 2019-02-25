Borsa günü yükselişle tamamladı
23 dakika önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.144,36 puan ve yüzde 1,11 artarak 104.330,06 puana yükseldi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.144,36 puan ve yüzde 1,11 artarak 104.330,06 puana yükseldi
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:25
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