Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

10 dakika önce

Borsa, günü yüzde 1,11'lik yükselişle tamamladı.

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı, System.String[]
Borsa, günü yüzde 1,11'lik yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,11'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 1.144,36 puanlık artışla 104 bin 330 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,21 holding endeksi ise yüzde 1,86 değer kazandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:36 Kaynak: İHA

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