Borsa Günü Yükselişle Tamamladı
10 dakika önce
Borsa, günü yüzde 1,11'lik yükselişle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 1,11'lik yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,11'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 1.144,36 puanlık artışla 104 bin 330 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,21 holding endeksi ise yüzde 1,86 değer kazandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:36 Kaynak: İHA
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