Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,72 değer kazancıyla 105.082,31 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,72 değer kazancıyla 105.082,31 puandan tamamladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:20 

Borsa İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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