Borsa günü yükselişle tamamladı
1 saat önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,72 değer kazancıyla 105.082,31 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul
'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,72 değer kazancıyla 105.082,31 puandan tamamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:20
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