Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

1 saat önce

Borsa, günü yüzde 0,72'lik yükselişle tamamladı.

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı, System.String[]
Borsa, günü yüzde 0,72'lik yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,72'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 752 puanlık artışla 105 bin 82 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,08 azaldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:21 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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