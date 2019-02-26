Borsa Günü Yükselişle Tamamladı
1 saat önce
Borsa, günü yüzde 0,72'lik yükselişle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 0,72'lik yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,72'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 752 puanlık artışla 105 bin 82 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,08 azaldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:21 Kaynak: İHA
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