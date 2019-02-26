Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,72 değer kazancıyla 105.082,31 puandan tamamladı.

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,72 değer kazancıyla 105.082,31 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 752,24 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,08 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,40 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile ticaret oldu.


Genele yayılan alımların etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 105.000 puanın hemen üzerini tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu akşam ve yarın yapacağı sunumun yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını belirterek, Fed'den gelecek "güvercin" mesajların Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke varlıklarını pozitif etkileyeceğini söyledi.

Yarın dünya genelinde veri gündeminin zayıf olduğunu, hisse ve sektör bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini ifade eden analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakereleri ve Brexit konusundaki gelişmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000'in üzerinde kalıcı olması durumunda 106.700'ün direnç konumuna geleceğini, olası düşüşlerde ise 102.500'ün destek seviyesi olarak takip edileceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:45 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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