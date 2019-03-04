Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

1 saat önce

Borsa, haftanın ilk iş gününü yüzde 0,90'lık yükselişle tamamladı.

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı, System.String[]
Borsa, haftanın ilk iş gününü yüzde 0,90'lık yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 0,90'lık yükselişle tamamladı. Endeks, 926 puanlık artışla 104 bin 193 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,49, holding endeksi de yüzde 0,56 değer kazandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:21 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Güncel
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