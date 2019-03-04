Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa, haftanın ilk iş gününü yüzde 0,90'lık yükselişle tamamladı.

Borsa, haftanın ilk iş gününü yüzde 0,90'lık yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 0,90'lık yükselişle tamamladı. Endeks, 926 puanlık artışla 104 bin 193 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,49, holding endeksi de yüzde 0,56 değer kazandı.



(İHA)

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