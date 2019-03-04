Borsa günü yükselişle tamamladı
1 saat önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 926,75 puan ve yüzde 0,90 artarak 104.193,33 puana çıktı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 926,75 puan ve yüzde 0,90 artarak 104.193,33 puana çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:30
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