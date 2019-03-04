Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

1 saat önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 926,75 puan ve yüzde 0,90 artarak 104.193,33 puana çıktı.

Borsa günü yükselişle tamamladı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 926,75 puan ve yüzde 0,90 artarak 104.193,33 puana çıktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:30 

Ekonomi
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