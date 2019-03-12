Borsa günü yükselişle tamamladı
1 saat önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 870,63 puan ve yüzde 0,86 artarak 101.721,05 puana yükseldi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 870,63 puan ve yüzde 0,86 artarak 101.721,05 puana yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:45
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