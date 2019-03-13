Borsa günü yükselişle tamamladı
47 dakika önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 475,53 puan ve yüzde 0,47 artarak 102.196,57 puana yükseldi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 475,53 puan ve yüzde 0,47 artarak 102.196,57 puana yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:20
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