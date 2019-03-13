Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

47 dakika önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 475,53 puan ve yüzde 0,47 artarak 102.196,57 puana yükseldi.

Borsa günü yükselişle tamamladı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 475,53 puan ve yüzde 0,47 artarak 102.196,57 puana yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:20 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ronaldo Attı, Juventus Hisseleri Uçuşa Geçti Emekliye Müjde! Ek Ödeme Tutarı 42 ile 315 Lira Arasında Artacak

Bankalar Dosya Masrafı Üzerinden Aldığı Faizi Geri Ödeyecek Lise Öğrencisi, Banyoda Kendini Asarak Yaşamına Son Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 19:07:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]