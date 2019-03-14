Borsa günü yükselişle tamamladı
1 saat önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 235,72 puan ve yüzde 0,23 artarak 102.432,29 puana yükseldi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 235,72 puan ve yüzde 0,23 artarak 102.432,29 puana yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:30
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