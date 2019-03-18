Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.290,61 puan ve yüzde 1,25 artarak 104.594,66 puana yükseldi

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Dünyanın En Pahalı Güvercini, Belçika'da 1 Milyon 252 Bin Euroya Alıcısını Buldu