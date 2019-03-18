Borsa günü yükselişle tamamladı
1 saat önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.290,61 puan ve yüzde 1,25 artarak 104.594,66 puana yükseldi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.290,61 puan ve yüzde 1,25 artarak 104.594,66 puana yükseldi
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:25
Dünyanın En Pahalı Güvercini, Belçika'da 1 Milyon 252 Bin Euroya Alıcısını Buldu
Erdoğan'ın Sağ Kolu Olan Şehit Erol Olçok'un Eşi: Şehitleri Kaça Sattınız?
PKK'nın İğrenç Yüzü Günlükte Ortaya Çıktı: Kendini Dedesi Yaşındaki Teröristin Kucağında Çıplak Olarak Bulmuş
Cani Koca, Eşiyle Birlikte Yemek Yerken Gördüğü Adama Ekmek Bıçağıyla Saldırdı