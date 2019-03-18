Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,25 değer kazancıyla 104.594,66 puandan tamamladı.

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,25 değer kazancıyla 104.594,66 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.290,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,64, holding endeksi yüzde 0,70 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,84 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 14,45 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Haftaya yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 104.882,80 puana kadar çıkmasının ardından 104.600 puanın altında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret endekslerinin, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri, İngiltere'de işsizlik oranı ve ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:39 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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