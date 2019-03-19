Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

52 dakika önce

Borsa, günü yüzde 0,26'lık yükselişle tamamladı.

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı, System.String[]
Borsa, günü yüzde 0,26'lık yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,26'lık yükselişle tamamladı. Endeks, 266,98 puanlık artışla 104 bin 861 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 9,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,29 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 1,67 arttı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:21 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Güncel
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