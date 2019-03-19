Borsa günü yükselişle tamamladı
47 dakika önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 266,98 puan ve yüzde 0,26 artarak 104.861,64 puana çıktı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 266,98 puan ve yüzde 0,26 artarak 104.861,64 puana çıktı
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:25
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