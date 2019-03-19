Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

23 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kazancıyla 104.861,64 puandan tamamladı.

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kazancıyla 104.861,64 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 266,98 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,29 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,11 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen ise yüzde 6,78 ile finansal kiralama faktoring oldu.


Dünya borsalarındaki değer kazançlarına paralel yaklaşık 10 ayın en yüksek seviyesi olan 105.929,13 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, 104.500 -105.000 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 102.500'ün destek, 105.000 -105.500 bandının direnç konumunda olduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:46 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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