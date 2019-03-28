Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

58 dakika önce

Borsa, günü yüzde 0,29'luk yükselişle tamamladı.

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı, System.String[]
Borsa, günü yüzde 0,29'luk yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,29'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 265 puanlık artışla 92 bin 120 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 11,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,70 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,11 azaldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:21 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Güncel
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