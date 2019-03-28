Borsa Günü Yükselişle Tamamladı
58 dakika önce
Borsa, günü yüzde 0,29'luk yükselişle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 0,29'luk yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,29'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 265 puanlık artışla 92 bin 120 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 11,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,70 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,11 azaldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:21 Kaynak: İHA
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