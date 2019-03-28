Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

54 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,29 değer kazancıyla 92.120,33 puandan tamamladı.

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,29 değer kazancıyla 92.120,33 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 265,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,70 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 7,56 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Güne düşüşle başlayan ve 90.776,82 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyede banka hisseleri öncülüğünde gelen alımların etkisiyle yükselişe geçerek 92.000-92.500 puan bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de PCE deflatör, kişisel gelir ve harcamalar ile İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.300 ve 90.000 seviyelerinin önemli destekler, 95.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:24 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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