Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

50 dakika önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 265,20 puan ve yüzde 0,29 artarak 92.120,33 puana çıktı.

Borsa günü yükselişle tamamladı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 265,20 puan ve yüzde 0,29 artarak 92.120,33 puana çıktı
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:27 

Ekonomi
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