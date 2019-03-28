Borsa günü yükselişle tamamladı
50 dakika önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 265,20 puan ve yüzde 0,29 artarak 92.120,33 puana çıktı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 265,20 puan ve yüzde 0,29 artarak 92.120,33 puana çıktı
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:27
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