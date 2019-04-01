Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,34 değer kazancıyla 94.101,28 puandan tamamladı.

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,34 değer kazancıyla 94.101,28 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 317,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,57 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında kazandıran yüzde 7,74 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,64 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Dünya borsalarındaki değer kazançlarının etkisiyle 95.117,54 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, 94.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek, 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:18 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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