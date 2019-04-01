Borsa Günü Yükselişle Tamamladı
47 dakika önce
Borsa, günü yüzde 0,34'luk yükselişle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 0,34'luk yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,34'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 317,10 puanlık artışla 94 bin 101 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,57 değer kaybederken holding endeksi de yüzde 0,17 arttı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:40 Kaynak: İHA
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