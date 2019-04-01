Borsa Günü Yükselişle Tamamladı
29 dakika önce
Borsa, günü yüzde 0,34'luk yükselişle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 0,34'luk yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,34'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 317,10 puanlık artışla 94 bin 101 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,57 değer kaybederken holding endeksi de yüzde 0,17 arttı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:56 Kaynak: İHA
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Erdoğan'a Tebrik Telefonu
Mehmet Özhaseki'den Ankara Seçimleri İçin Son Yorum: Sandıklarda Çok Bariz Hatalar Var
Kanal D'nin Eski Spikeri İrfan Değirmenci Yeni TV Kanalını Açıkladı!
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Adaylığına Kapıları Kapattı