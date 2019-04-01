Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

29 dakika önce

Borsa, günü yüzde 0,34'luk yükselişle tamamladı.

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı, System.String[]
Borsa, günü yüzde 0,34'luk yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,34'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 317,10 puanlık artışla 94 bin 101 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,57 değer kaybederken holding endeksi de yüzde 0,17 arttı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:56 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Güncel
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