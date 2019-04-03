Borsa günü yükselişle tamamladı
38 dakika önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 907,98 puan ve yüzde 0,97 artarak 94.441,10 puana yükseldi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 907,98 puan ve yüzde 0,97 artarak 94.441,10 puana yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:24
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