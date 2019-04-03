Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

38 dakika önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 907,98 puan ve yüzde 0,97 artarak 94.441,10 puana yükseldi.

Borsa günü yükselişle tamamladı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 907,98 puan ve yüzde 0,97 artarak 94.441,10 puana yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:24 

Ekonomi
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