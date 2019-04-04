Borsa Günü Yükselişle Tamamladı
1 saat önce
Borsa, günü yüzde 4,13'lük yükselişle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 4,13'lük yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günü yüzde 4,13'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 3.895 puanlık artışla 98 bin 336 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 5,99, holding endeksi de yüzde 3,82 değer kazandı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:18 Kaynak: İHA
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