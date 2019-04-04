Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

37 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,13 değer kazancıyla 98.336,85 puandan tamamladı.

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,13 değer kazancıyla 98.336,85 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.895,75 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 5,99, holding endeksi yüzde 3,82 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,25 ile iletişim, tek gerileyen ise yüzde 1,27 ile menkul kıymet yatırım ortalığı oldu.

BIST 100 endeksi genele yayılan alışların etkisiyle 98.336,85 puana kadar yükseldi ve günü bu seviyeden tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500 puanın destek, 98.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:56 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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