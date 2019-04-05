Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

12 dakika önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 446,51 puan ve yüzde 0,45 artarak 98.783,36 puana çıktı.

Borsa günü yükselişle tamamladı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 446,51 puan ve yüzde 0,45 artarak 98.783,36 puana çıktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:31 

Ekonomi
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