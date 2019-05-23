Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

12 saat önce

Borsa, günü yüzde 1,10'luk yükselişle tamamladı.

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Borsa, günü yüzde 1,10'luk yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,10'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 920 puanlık artışla 84 bin 596 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi de yüzde 0,46 değer kazandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:20 Kaynak: İHA
Borsa İstanbul, Güncel
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