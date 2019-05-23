Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa, günü yüzde 1,10'luk yükselişle tamamladı.

Borsa, günü yüzde 1,10'luk yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,10'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 920 puanlık artışla 84 bin 596 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi de yüzde 0,46 değer kazandı.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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