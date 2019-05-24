Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

7 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,74 değer kazancıyla 86.072,28 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,74 değer kazancıyla 86.072,28 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.476,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,85, holding endeksi yüzde 1,95 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,17 ile ticaret oldu.
Avrupa borsalarındaki değer kazançlarına ve genele yayılan alışların etkisiyle pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 86.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.
Analistler, haftaya yurt içinde ekonomik güven endeksi, finansal istikrar raporu, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 89.500 seviyesinin direnç, 85.500'ün destek olarak öne çıktığını dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:13 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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