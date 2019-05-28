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Borsa günü yükselişle tamamladı

39 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,44 değer kazancıyla 86.777,63 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,44 değer kazancıyla 86.777,63 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.232,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,99, holding endeksi yüzde 1,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,93 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,60 ile spor oldu.
Genele yayılan alımların etkisiyle pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 87.000 puanın altında dengelendi.
Analistler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Emeklilik Yatırım Fonları'na ilişkin düzenlemesi ile standart fonların yüzde 10'unun Borsa İstanbul'da değerlendirilmesi zorunluluğu getirmesinin, BIST 100 endeksinin yükselmesinde etkili olduğunu kaydetti.
Yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500'ün direnç, 84.900'ün destek olarak öne çıktığını dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:22 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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