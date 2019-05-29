Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı
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Borsa günü yükselişle tamamladı

1 saat önce

Borsa, günü yüzde 0,47'lik yükselişle tamamladı.

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Borsa, günü yüzde 0,47'lik yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,47'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 408 puanlık artışla 87 bin 186 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 1,08 arttı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:20 Kaynak: İHA
Borsa İstanbul, Güncel
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