Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı
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Borsa günü yükselişle tamamladı

1 saat önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 408,68 puan ve yüzde 0,47 artarak 87.186,30 puana çıktı.

Borsa günü yükselişle tamamladı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 408,68 puan ve yüzde 0,47 artarak 87.186,30 puana çıktı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:43 
Ekonomi
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