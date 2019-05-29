Borsa günü yükselişle tamamladı
1 saat önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 408,68 puan ve yüzde 0,47 artarak 87.186,30 puana çıktı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 408,68 puan ve yüzde 0,47 artarak 87.186,30 puana çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:43
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