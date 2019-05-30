Borsa günü yükselişle tamamladı
38 dakika önce
Borsa, günü yüzde 3,24'lik yükselişle tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:19 Kaynak: İHA
Borsa, günü yüzde 3,24'lik yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günü yüzde 3,24'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 2.825 puanlık artışla 90 bin 11 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 4,54 holding endeksi de yüzde 2,75 değer kazandı. - İSTANBUL
Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4,29 trilyon lira oldu
Bayramda 6 milyar TL'lik tatil yapılacak