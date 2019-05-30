Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı
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Borsa günü yükselişle tamamladı

38 dakika önce

Borsa, günü yüzde 3,24'lik yükselişle tamamladı.

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Borsa, günü yüzde 3,24'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 3,24'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 2.825 puanlık artışla 90 bin 11 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 4,54 holding endeksi de yüzde 2,75 değer kazandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:19 Kaynak: İHA
Ekonomi
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