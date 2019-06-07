Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı
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Borsa günü yükselişle tamamladı

21 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,83 değer kazancıyla 93.809,09 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,83 değer kazancıyla 93.809,09 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.463,45 puan artarken toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 6,30, holding endeksi yüzde 4,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 1,01 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 93.500-94.000 bandında tamamladı.
Analistler, ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar verisinin beklentilerin altına kalmasıyla ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri düşüreceği beklentilerinin artığını bu durumunda pay piyasalarını desteklediğini söyledi.
Gelecek hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.300 seviyesinin direnç, 91.400'ün desek konumuna gelebileceğini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:12 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi
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