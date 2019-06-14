Borsa, günü yükselişle tamamladı
3 saat önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 285,53 puan ve yüzde 0,32 artarak 90.787,01 puana çıktı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 285,53 puan ve yüzde 0,32 artarak 90.787,01 puana çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:23
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