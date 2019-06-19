Son Dakika Haberleri: Borsa, günü yükselişle tamamladı
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Borsa, günü yükselişle tamamladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kazancıyla 94.244,06 puandan tamamladı.

Borsa, günü yükselişle tamamladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kazancıyla 94.244,06 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,37 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 2,53 ile finansal, kiralama, faktoring oldu.
Analistler, bugün saat 21.00'de ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının takip edileceğini belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın değerlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.
Yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güveni, ABD'de öncü göstergeler ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 seviyesinin destek, 95.300 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:13 Kaynak: AA
Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi
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