Borsa günü yükselişle tamamladı
46 dakika önce
Borsa, yüzde 0,03 değer kazanarak 94.244,06 puana yükseldi.
Borsa, yüzde 0,03 değer kazanarak 94.244,06 puana yükseldi. Altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalarak 253 bin liraya geriledi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:33
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