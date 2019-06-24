Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı
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Borsa günü yükselişle tamamladı

54 dakika önce

Borsa, günü yüzde 1,23'lük yükselişle tamamladı.

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Borsa, günü yüzde 1,23'lük yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,23'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 1.160,21 puanlık artışla 95 bin 182 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,70 değer kazanırken holding endeksi ise yüzde 0,11 azaldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:37 Kaynak: İHA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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