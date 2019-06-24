Borsa günü yükselişle tamamladı
54 dakika önce
Borsa, günü yüzde 1,23'lük yükselişle tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:37 Kaynak: İHA
Borsa, günü yüzde 1,23'lük yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,23'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 1.160,21 puanlık artışla 95 bin 182 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,70 değer kazanırken holding endeksi ise yüzde 0,11 azaldı. - İSTANBUL
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