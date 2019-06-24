Borsa günü yükselişle tamamladı
19 dakika önce
Borsa, günü yüzde 1,23'lük yükselişle tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:05 Kaynak: İHA
Borsa, günü yüzde 1,23'lük yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,23'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 1.160,21 puanlık artışla 95 bin 182 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,70 değer kazanırken holding endeksi ise yüzde 0,11 azaldı.
(İHA)
Son Dakika! Trump'dan İran'a yeni hamle!
Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran seçimleri sonrasında ilk açıklama
Son Dakika! Motorine 29 kuruş zam geldi
21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davasında mağdurlar konuştu