Son Dakika Haberleri: Borsa, günü yükselişle tamamladı
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Borsa, günü yükselişle tamamladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kazancıyla 95.421,05 puandan tamamladı.

Borsa, günü yükselişle tamamladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kazancıyla 95.421,05 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 238,57 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 5,14 ile finansal, kiralama, faktoring oldu.
Güne düşüşle başlayan ve 94.619,16 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişle geçerek 95.000 - 95.500 bandında dengelendi.
Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu. yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları ve Almanya'da GfK tüketici güveni verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.250 puanın direnç, 92.500 puanın ise destek olarak izleneceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:14 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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