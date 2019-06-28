Borsa günü yükselişle tamamladı
50 dakika önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 912,20 puan ve yüzde 0,95 artarak 96.485,32 puana çıktı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 912,20 puan ve yüzde 0,95 artarak 96.485,32 puana çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:23
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