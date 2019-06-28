Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsa günü yükselişle tamamladı

50 dakika önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 912,20 puan ve yüzde 0,95 artarak 96.485,32 puana çıktı.

Borsa günü yükselişle tamamladı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 912,20 puan ve yüzde 0,95 artarak 96.485,32 puana çıktı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:23 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de büyük şirketler ekonomik durgunluğa hazırlanıyor İmar barışı en fazla Beyoğlu ve Zeytinburnu'nda konut fiyatlarını artırdı Tezgahta 15 TL'ye kadar satılan bamya yüz güldürdü Apple'ın baş tasarımcısı Jony Ive ayrılacağını açıkladı, şirketin değeri 9 milyar dolar azaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 19:13:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]