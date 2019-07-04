Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı
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Borsa günü yükselişle tamamladı

1 saat önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,88 puan ve yüzde 0,02 artarak 99.382,20 puana çıktı.

Borsa günü yükselişle tamamladı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,88 puan ve yüzde 0,02 artarak 99.382,20 puana çıktı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:22 
Ekonomi
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