Son Dakika Haberleri: Borsa, günü yükselişle tamamladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsa, günü yükselişle tamamladı

15 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kazancıyla 99.634,78 puandan tamamladı.

Borsa, günü yükselişle tamamladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kazancıyla 99.634,78 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 252,58 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,80 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 3,62 ile madencilik oldu.
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 100.500 puanı test ettikten sonra 99.500 - 100 bin bandında dengelendi.
Analistler, tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden iyi gelmesiyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri artıracağına dair ümitlerin azaldığını ve bunun da piyasalarda risk iştahını olumsuz etkilediğini belirtti.
Piyasalarda azalan risk iştahına karşın Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin pozitif bir seyir izlediğine dikkati çeken analistler, bu anlamda Fed üyelerinden gelebilecek açıklamaların ipucu verebileceğini ifade etti.
Analistler haftaya yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları, ABD'de ve Almanya'da enflasyon ve İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 98.500 seviyesinin destek, 100.500 puanın direnç konumunda olacağını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:16 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Madencilik, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ: Bütün mesele F-35'in bilgilerinin S-400'e yüklenmesi Dolar 5,60 seviyesinden işlem görüyor Ibrahimovic, Sabri ve Gerrard aynı kaderi paylaştı! Alex Morgan, olay olan sevinciyle ilgili konuştu: Erkekler yapınca bir şey olmuyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 18:32:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa, günü yükselişle tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]