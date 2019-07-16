Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsa günü yükselişle tamamladı

9 saat önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 930,15 puan ve yüzde 0,96 artarak 98.028,49 puana çıktı.

Borsa günü yükselişle tamamladı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 930,15 puan ve yüzde 0,96 artarak 98.028,49 puana çıktı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi Modacı Gülşah Saraçoğlu, 3 kilo ağırlığındaki taşlı bikinisiyle bütün beğenileri topladı Genelevde çekilen fotoğraf davalık etti! Kilo aldığı söylenen Aleyna Tilki, sarı bikinili paylaşımıyla eleştirilere cevap verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 04:15:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]