Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı
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Borsa günü yükselişle tamamladı

9 saat önce

Borsa, günü yüzde 0,96'lık yükselişle tamamladı.

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Borsa, günü yüzde 0,96'lık yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün yüzde 0,96'lık yükselişle tamamladı. Endeks, 930 puanlık artışla 98 bin 28 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 2,41 arttı.
(İHA)
Borsa İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:30 Kaynak: İHA
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