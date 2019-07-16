Borsa günü yükselişle tamamladı
9 saat önce
Borsa, günü yüzde 0,96'lık yükselişle tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:30 Kaynak: İHA
Borsa, günü yüzde 0,96'lık yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günün yüzde 0,96'lık yükselişle tamamladı. Endeks, 930 puanlık artışla 98 bin 28 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 2,41 arttı.
(İHA)
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