Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı
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Borsa günü yükselişle tamamladı

22 dakika önce

Borsa, günü yüzde 1,76'lık yükselişle tamamladı.

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Borsa, günü yüzde 1,76'lık yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün yüzde 1,76'lık yükselişle tamamladı. Endeks, 1.760 puanlık artışla 101 bin 566 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,46, holding endeksi de yüzde 2,02 değer kazandı.
(İHA)
Borsa İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:20 Kaynak: İHA
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