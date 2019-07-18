Borsa günü yükselişle tamamladı
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Borsa, günü yüzde 1,76'lık yükselişle tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:20 Kaynak: İHA
Borsa, günü yüzde 1,76'lık yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günün yüzde 1,76'lık yükselişle tamamladı. Endeks, 1.760 puanlık artışla 101 bin 566 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,46, holding endeksi de yüzde 2,02 değer kazandı. - İSTANBUL
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