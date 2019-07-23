Son Dakika Haberleri: Borsa, günü yükselişle tamamladı
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Borsa, günü yükselişle tamamladı

21 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,45 değer kazancıyla 102.556,15 puandan tamamladı.

Borsa, günü yükselişle tamamladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,45 değer kazancıyla 102.556,15 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.467,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,33, holding endeksi yüzde 1,62 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,16 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,21 ile finansal, kiralama, faktoring oldu.
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerinde yoğunlaşan alımların öncülüğünde 102.917,39 puana kadar yükseldikten sonra, 102.500 puanın üzerinde dengelendi.
Analistler, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler ve Suriye'deki gelişmelerin gündemin odağında yer almaya devam ettiğini belirterek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının perşembe günü açıklanacak faiz kararı öncesinde piyasalarda geniş bant içinde dalgalanmaların görülebileceğini bildirdi.
Yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olacağını, yurt dışında ise ABD ve Avrupa ve Japonya'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 seviyelerinin direnç, 100.000 ve 99.000'in destek konumunda olduğunu kaydetti.
Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:17 Kaynak: AA
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