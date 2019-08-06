Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı
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Borsa günü yükselişle tamamladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kazancıyla 99.583,82 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kazancıyla 99.583,82 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 910,54 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi yüzde 0,65 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,59 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,72 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde 100.57,60 puanı gördükten sonra 99.500-100.000 bandında dengelendi.

Analistler, dolar/TL'deki düşüş eğiliminin Borsa İstanbul'daki yükselişte etkili olduğunu, hafta boyunca ABD ile Çin arasında yaşanacak sürecin yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.
Dolar/TL şu sıralarda yüzde 0,9 düşüşle 5,5200 seviyesinden işlem görüyor.
Yarın, yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında Almanya'da sanayi üretimi verilerinin ve ABD'de Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 100.600 seviyelerinin direnç, 97.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:15 Kaynak: AA
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